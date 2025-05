Il corpo è del barbiere, 5 indagati 

Barletta. La certezza si avrà solamente tra quindici giorni, dopo l’esame del Dna. Ma la Direzione distrettuale antimafia di Bari è sicura che il cadavere semicarbonizzato ritrovato martedì in un rudere di campagna tra Canosa di Puglia e Minervino Murge sia di Francesco Diviesti, il 26enne barbiere scomparso da Barletta la sera del 25 aprile. I pm Ettore Cardinali e Daniela Chimienti, che indagano per omicidio aggravato dal metodo mafioso, hanno iscritto nel registro degli indagati cinque persone: tre barlettani, un uomo di Minervino (proprietario di una villa, sequestrata, non lontana dal rudere in cui è stato trovato il cadavere) e un albanese, attualmente irreperibile. Ieri gli inquirenti sono andati a casa di Diviesti per prelevare uno spazzolino e altri effetti personali utili per l’esame del Dna. Il giovane, incensurato, la sera del 25 è uscito di casa alle 20.30 e poi, a mezzanotte, è stato ripreso dalle telecamere mentre entrava nella barberia per posare il suo monopattino. Poi è scomparso.

