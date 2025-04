«Il corpo di mamma nel freezer per i soldi» 

«Ho messo il corpo di mia madre nel freezer perché quando è morta sono stato preso dal panico: i 500 euro di pensione erano l’unica fonte di sostentamento». Questo, in estrema sintesi, quanto sostenuto ieri mattina da Sandro Mallus, 55 anni di Sarroch, davanti al pubblico ministero Giangiacomo Pilia che l’ha interrogato nell’ambito dell’inchiesta per occultamento di cadavere e truffa aggravata.

La confessione

Il 28 agosto dello scorso anno i carabinieri avevano scoperto che l’uomo, dopo la morte dell’anziana madre, l’avrebbe nascosta nel congelatore della propria abitazione per continuare a ritirare la pensione per circa due anni. E ieri mattina, convocato in Procura dal magistrato titolare del fascicolo, il 55enne ha deciso di confessare e consentire così agli investigatori di chiudere l’inchiesta. Assistito dall’avvocata Michela Zanda, l’indagato ha così ammesso che Rossana Pilloni, 78 anni, è morta il 5 gennaio 2022, pochi giorni prima del suo compleanno. Quando si è svegliato ha raccontato che la donna respirava male, ma poi quando è tornata dal fare la spesa si è accorto che non respirava più. «Sono andato nel panico», avrebbe detto al magistrato: «Nel giro di pochi minuti ho deciso di metterla lì, non sapevo come avrei potuto sopravvivere: vivevamo tutti e due con i 500 euro della pensione».

L’altare in casa

Nell’ammettere tutte le contestazioni, Sandro Mallus ha anche raccontato di aver trasformato quel freezer in una specie di tomba con anche un altarino: mettendo il portafoto con l’immagine della madre e un lumicino. È così che poi i carabinieri l’hanno scoperto, dopo una segnalazione arrivata alla caserma di Sarroch derivata dal fatto che l’anziana donna non si vedeva più in giro.

L’avvocata Michela Zanda ha così sottolineato che il suo assistito si sta sottoponendo a delle terapie. Gli accertamenti della Procura avrebbero dimostrato che non c’è stata violenza e che Rosanna Pilloni sarebbe morta per cause naturali. Ora il pubblico ministero Pilia effettuerà gli ultimi accertamenti e verificherà i riscontri sulla confessione dell’indagato, poi l’indagine potrebbe essere chiusa nel giro di pochi giorni con la contestazione definitiva: oltre all’occultamento di cadavere c’è la truffa aggravata all’Inps che dovrà tener conto di tutte le mensilità incassate da Mallus da gennaio 2022 ad agosto 2024.

Il ritrovamento

Era stata una soffiata arrivata ai carabinieri a portare i militari nell’abitazione di via Piemonte, dove Sandro Mallus viveva con l’anziana madre. Una volta dentro c’è stata la macabra scoperta. Nell’immediatezza il 55enne era sotto shock e non aveva saputo risalire alla data precisa del decesso: «Era il periodo del Covid», avrebbe detto ai carabinieri, «un gennaio». Poi, ieri, l’intero racconto al magistrato che si appresta a chiudere l’indagine.

