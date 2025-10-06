Dallo stazzo di Monti Canu alla scogliera del faro di Capo Ferro. Il corpo di Cinzia Pinna doveva finire in mare, dopo il trasporto nella tenuta di Conca Entosa doveva essere prelevato di nuovo e gettato in acqua, in modo che se ne perdessero per sempre le tracce. Nei giorni immediatamente successivi al delitto dell’11 settembre scorso, Emanuele Ragnedda avrebbe valutato, forse insieme ad un altra persona, di portare il cadavere che si trovava nella sua tenuta sino all’estremo lembo della Costa Smeralda. Dunque, stando a questa ricostruzione, le “operazioni” seguite al delitto (come si legge negli atti della polizia giudiziaria “l’occultamento del cadavere”) non erano state assolutamente ultimate con l’abbandono del corpo della vittima sotto un grande corbezzolo. Non è un caso che i Carabinieri abbiano posto sotto sequestro anche la barca del principale indagato.

L’abisso sotto il faro

Emanuele Ragnedda, spaventato e preoccupato per quanto stava nascondendo, avrebbe pensato a una seconda fase dell’occultamento da completare con l’aiuto di qualcuno. Sarebbe stato lui stesso, durante una delle drammatiche fasi del primo interrogatorio davanti ai Carabinieri, a parlare in modo confuso e contraddittorio della scogliera di Capo Ferro, a Porto Cervo. Emanuele Ragnedda, sino a oggi, ha alternato nelle sue dichiarazioni, riferimenti precisi e completi a dati reali, accenni a circostanze reali ma non rivelate nel loro autentico significato e fatti privi di un qualsiasi fondamento. Per gli investigatori è difficile mettere ordine in questo fiume di dichiarazioni, soprattutto per quanto riguarda tutte le fasi seguite al delitto di Conca Entosa. In questa fase, oltre a Ragnedda, sono indagati per favoreggiamento Luca Franciosi, 26 anni, lombardo, un conoscente dell’imprenditore, e Rosa Maria Elvo, 49 anni, amica dell’imprenditore arrestato. Ma è sempre più evidente che il discorso dei presunti aiuti a Ragnedda, nei giorni tra il 12 e il 21 settembre, è tutt’altro che chiuso, anche per quanto riguarda gli indagati. Non è escluso che le persone denunciate possano uscire di scena per lasciare il posto ad altri soggetti. Al centro dell’inchiesta ci sono le condotte di Ragnedda, forse un piano abbastanza confuso, pensate e attuate per cancellare le prove dell’omicidio, a partire dallo stesso corpo di Cinzia Pinna.

Il piano e il terzo uomo

Nelle indagini è entrata prima una donna, non si parla di Rosa Maria Elvo, la cui posizione sarebbe stata accantonata, e poi un un altro uomo, una persona molto vicina a Ragnedda, il cui nome, va detto, non è stato iscritto nel registro degli indagati. Gli investigatori ritengono che la persona finita nell’inchiesta possa avere raccolto le drammatiche confidenze dell’imprenditore e agito concretamente per cancellare prove dell’assassinio di Cinzia Pinna. Tutto ruota attorno ad una circostanza, un dato coperto dal riserbo più assoluto, che conferma la presenza di persone a Conca Entosa, impegnate a modificare la scena del delitto insieme a Ragnedda e sulla base delle sue indicazioni. Pm e Carabinieri hanno elementi che confermerebbero frenetici spostamenti e movimenti di Emanuele Ragnedda, dopo l’omicidio, da solo e insieme ad altre persone. Questa parte delle indagini è ancora in fase embrionale e non ci sono punti fermi. Non è escluso che Ragnedda stia “coprendo” una persona a lui molto vicina.

Interrogatori

Luca Franciosi, difeso dagli avvocati Antonello Desini, Maurizio e Nicoletta Mani, continua a chiedere di essere sentito dai pm. Potrebbe essere interrogata anche Rosa Maria Elvo, assistita da Francesco Umberto Furnari, l’amica di Ragnedda. Domani mattina, intanto, il Ris sarà di nuovo nella casa e nei terreni dello stazzo di Conca Entosa.

