Il coroner conferma: il conducente della Tesla si è suicidato sparandosi un colpo alla testa 

Las Vegas. L’uomo alla guida del pick-up Tesla esploso il 1° gennaio davanti alle Trump Towers di Las Vegas, il militare americano Matthew Alan Livelsberger, si è tolto la vita con un colpo alla testa prima dell'esplosione: lo ha confermato l'ufficio del coroner della contea di Clark, secondo cui la causa della morte di Livelsberger è stata il suicidio per una ferita d'arma da fuoco autoinflitta. Nel pick-up sono state trovate due pistole semiautomatiche, taniche di carburante e più di una dozzina di mortai pirotecnici.

Quello che ancora non si trova è il movente. Perché ha guidato per 800 chilometri dal Colorado a Las Vegas? E ancora: l’esplosione fuori dall'hotel di Trump voleva essere un atto politico? Secondo lo zio, Dean, «Matthew era un patriota al 100% e un ardente sostenitore di Donald Trump».

«Amava Trump - ha insistito il parente del 37enne - ed è sempre stato un soldato molto, molto patriottico. È uno dei motivi per cui è stato nelle forze speciali per così tanti anni», ha aggiunto definendo il nipote un «super soldato». E poi l'interrogativo più impellente: l'incidente a Las Vegas è collegato all'attentato di New Orleans?

