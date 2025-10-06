VaiOnline
Il concorso.
07 ottobre 2025 alle 00:29

Il coro Voches ‘e ammentos si aggiudica A manu tenta 

La giuria popolare della decima edizione del concorso corale internazionale A manu tenta, con l'organizzazione e direzione artistica dell'associazione culturale Bobore Nuvoli, premia il coro Voches ‘e ammentos di Galtellì. Il coro trionfa sulle dieci associazioni si sono esibite con 13 brani suddivisi in 5 sezioni. A presentarli Giuliano Marongiu, con la partecipazione de Lapola e del cantante Andrea Zara. Riconoscimento anche al coro Sos Balaros di Monti. Premiata con una borsa di studio anche la studentessa del conservatorio Canepa di Sassari, Giorgia Carboni, mentre ad Andrea Sedilesu è stato assegnato il premio "Sulla terra dove si ama e si muore". Attivi con l'alternanza scuola-lavoro gli studenti del liceo Satta. (g. pit.)

