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13 aprile 2026 alle 00:36

Il coro “Su Siniscolesu” brilla nel concorso di canto a Verona 

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A Verona “Su Siniscolesu” ha partecipato alla 34ª edizione del concorso internazionale di canto corale organizzato dall’Agenzia generale corali. Guidati dal presidente Pierluigi Fronteddu e dal maestro Giovanni Raffaele Dessì, i coristi si sono confrontati con realtà provenienti da Ungheria, Germania, Croazia, Turchia e Polonia. Presenti anche varie scuole di musica. “Su Siniscolesu” ha ottenuto un importante risultato, classificato in terza fascia, equivalente al bronzo. Si è esibito anche a Lavagno, nella chiesa di San Briccio, ospite del coro La Fonte. Non è mancato l’incontro con l’associazione dei sardi “Sebastiano Satta”. (f. u.)

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