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Sinnai.
29 maggio 2026 alle 00:28

Il Coro Serpeddì terzo al concorso di Oristano 

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Riconoscimenti al Coro Serpeddì di Sinnai nel decimo concorso “Cantos ‘e Ammentos” al teatro Garau di Oristano organizzato dall’Accademia di Tradizioni popolari “Sa Pintadera”. La giuria, composta da cinque musicisti esperti nei canti tradizionali e popolari, ha assegnato al gruppo il terzo posto ma anche una menzione speciale, l’unica concessa, al suo giovanissimo direttore Lorenzo Sanna per lo spiccato talento. Il Coro è stato insignito del premio “Antonio Garau”, intitolato al compositore teatrale, come migliore esecuzione con il brano “A su cazzeddu”, scritto dal poeta Bernardu de Linas e dal maestro Nicola Manca. Soddisfatto il presidente Tonio Lussu: «Un riconoscimento che ci sprona a perseguire l’obiettivo primario dell’associazione, diffondere le antiche e nuove composizioni corali della tradizione sarda». (ant. ser.)

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