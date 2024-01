Il coro Serpeddì a Bovolone 

Vent’anni fa il gemellaggio fra i Comuni di Sinnai e Bovolone. Una iniziativa proposta da sardi residenti nella provincia di Verona ed in particolare dall’emigrato sinnaese Salvatore Pau. Da allora, gli incontri si sono ripetuti con diverse iniziative. A fine settimana il Comune di Sinnai sarà presente alla 745ª Fiera agricola di San Biagio in programma da sabato a lunedì proprio a Bovolone. Ci sarà anche il coro Serpeddì che parteciperà all’inaugurazione proponendo composizioni corali di ispirazione popolare nella variante linguistica campidanese, scritte da autori sinnaesi.

«La partecipazione all'evento fieristico in Veneto - si legge in un comunicato - rappresenta un momento di promozione per Sinnai, con le sue tradizioni culturali, musicali e le sue produzioni alimentari». (r. s.)

