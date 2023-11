Il coro S’Arrodia presenta il primo disco 

Il coro S'Arrodia di Sinnai per anni ha accarezzato il sogno di realizzare un proprio Cd. Ora, è diventato realtà: il disco dal titolo “InCantus”, sarà presentato sabato alle 19.30 nel teatro civico. Insieme al coro S'Arrodia, ci saranno anche il coro Nuorese “Ortobene” diretto da Giampriamo Incollu e la cantante Jazz Folk Manuela Mameli. Interverrà il musicologo sinnaese Paolo Zedda.

Purtroppo, chi non si è assicurato i biglietti per tempo, non potrà assistere allo spettacolo che ha registrato il tutto esaurito in poche ore. Fondato nel 2007, il coro ha sempre svolto un intensa attività sotto l'attenta e appassionata direzione del suo direttore Maurizio Boassa. Un coro protagonista in Sardegna, nella penisola, in diverse parti d'Europa. Ora arriva il primo Cc a conferma della crescita del gruppo nato con l’obiettivo di divulgare e promuovere il canto popolare della Sardegna.

Ne repertorio non mancano neppure le innovazione, ci sono i testi delle poesia scritte da Ignazio Cappai, componente fondatore del Coro, e musicate earmonizzate da Maurizio Boassa. Fra queste, “Is Duas Columbas” e “S’Arrodia”, oltre i temi religiosi utilizzati durante l’animazione delle messe che il coro è solito accompagnare. (r. s.)

