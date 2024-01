Il coro Sant’Efisio si esibisce nella basilica di San Pietro 

Nel suggestivo scenario della Città del Vaticano, i Pueri et Juevenes Cantores del coro di Sant'Efisio di Capoterra hanno portato la loro musica al cospetto di papa Francesco, diffondendo un messaggio di pace e fratellanza. Un'esperienza straordinaria che ha visto i giovani talenti riunirsi con oltre quattromila altri Pueri Cantores provenienti da ogni angolo del mondo per il tanto atteso Congresso internazionale in Vaticano, dopo otto anni di attesa. Sotto la guida ispirata della maestra Mariangela Marras, i 47 giovani ragazzi di Capoterra hanno sventolato con orgoglio i quattro mori, simbolo della loro terra, mentre si univano agli altri cori provenienti da ogni parte del globo per l'incontro dal suggestivo motto “Et in terra pax”.

Il culmine di questa straordinaria avventura è stata l'udienza concessa loro dal Papa il 30 dicembre, un momento carico di emozione e significato. Le parole del pontefice hanno risuonato nei cuori dei giovani artisti: «Siete in tanti qui presenti, eppure quando cantavate, poco fa, sembravate uno solo. Vi ringrazio tanto, e vorrei affidarvi tre parole-chiave per il vostro servizio: gioia, preghiera e umiltà». Con l'arrivo del nuovo anno, il coro di Sant'Efisio ha avuto l'onore di partecipare come coro guida durante la celebrazione del primo gennaio presieduta dal Santo Padre nella Giornata mondiale della pace, confermando una straordinaria presenza nel panorama musicale e spirituale internazionale.