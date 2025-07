Il coro polifonico protagonista in Valpolicella 

Il Mandrolisai abbraccia la Valpolicella e punta a consolidare un gemellaggio sulla comune tradizione vitivinicola che lega i due territori. A farsene promotore il coro polifonico di Atzara che oggi e domani è impegnato in più eventi nel comune di Marano.

Per i coristi diretti dal maestro Enrico Pilo di Ovodda, il concerto “Cantar nelle corti” di stasera (alle 20.30 nelle cantine Corte Zardini) insieme al coro “El Vesoto” di San Pietro in Cariano e la banda locale.

Domani, per i coristi atzaresi nuovo concerto nel santuario di Santa Maria Valverde, in quella che sarà anche l’occasione per promuovere il territorio.

«Siamo onorati di questa grande opportunità che si è concretizzata grazie all’amicizia che unisce alcune realtà del nostro paese alla cantina Corte Zardini - dice il presidente del coro polifonico Damiano Demelas -. Grazie al centro commerciale naturale di Atzara e agli affiliati al Consorzio del Mandrolisai, abbiamo portato con noi dei prodotti locali, con cui guideremo gli amici veneti in un viaggio tra sapori». «Puntiamo a ricambiare l’ospitalità ricevuta, ospitando nel nostro paese gli amici della Valpolicella con cui stiamo lavorando per rafforzare le sinergie già in atto».

