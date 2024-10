Il coro “Marianna Bussalai” protagonista del festival in Puglia 

Il coro “Marianna Bussalai” di Orani in Puglia in occasione della terza edizione del festival corale organizzato da Chorus Inside Puglia. L’iniziativa ha coinvolto centinaia di coristi provenienti da tutta la regione. Il gruppo “Marianna Bussalai”, diretto dal maestro Sandro Pisanu, è stato l’unico sardo. Le coriste hanno animato la celebrazione liturgica nella cattedrale di Manfredonia, seguita da un concerto e un flash mob per le vie della città. Il festival si è concluso con l’esibizione di tutti i cori, che hanno eseguito due brani sotto la direzione di Sandro Pisanu. A Foggia, brani in lingua sarda al concerto per il ventennale del coro polifonico Dauno U. Giordano. (g. pit.)

