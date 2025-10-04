Il coro intitolato al santo ragazzino chiede una sede 

«Aiutateci a trovare una sede in cui possiamo provare e crescere come realtà»: è l’appello del coro San Carlo Acutis di Iglesias, primo in Sardegna e secondo in Italia a portare il nome del quindicenne proclamato santo il mese scorso da Papa Leone XIV. «Il coro – racconta la direttrice Roberta Salaris – è nato un anno fa. Esisteva già un coro francescano guidato da Maria Grazia Pinna ma con la chiusura per lavori della chiesa di San Francesco rischiava di scomparire. Così mi ha coinvolta e, grazie a don Antonello Manunza, parroco di Barega e Corongiu, siamo diventati il coro della sua parrocchia ma siamo disponibili anche per altre. In onore del giovane santo abbiamo scelto questo nome».

Nel tempo si sono aggiunte nuove voci. I coristi ora sono una quindicina, e serve uno spazio stabile: «Spostarci a Barega è complicato e la parrocchia non dispone di una sala. Ci arrangiamo ospitati da altre comunità o a casa dei coristi, ma non sempre è possibile».

Una richiesta di concessione è già stata inviata al Comune: «Ci basterebbe anche una stanza», precisa Salaris. «Speriamo che Iglesias ci sostenga: vogliamo crescere e metterci a disposizione della città».

Grazie all’intercessione dell’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa, il coro potrebbe essere ospitato a breve nella sede dell’associazione Auser, ma manca ancora la conferma ufficiale. (m. l.)

