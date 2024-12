Il coro Gospel al femminile incanta tutti 

Un insieme vivente di sentimento e energie. Caratteristiche che animano il coro Gospel al femminile, che venerdì sera, ha fatto la sua prima esibizione nel corso della manifestazione "Cantigos de Nadale", del coro Città di Macomer, che ha cantato, dal punto di vista tradizionale, ancora una volta i misteri del Natale, nella affollatissima chiesa della Santa Famiglia di Nazareth. Il pubblico delle grandi occasioni, per sentire i canti della tradizione sarda, insieme a quelli della tradizione americana. Il coro Gospel di Macomer, composto da oltre 25 donne, tutte di Macomer, guidate dalla maestra Simona Sechi, si è presentato per la prima volta al pubblico di casa, riscuotendo grande successo. Il coro è nato grazie all'iniziativa dell'associazione Bateras Beat, impegnata anche in altri rami della musica e del canto. La manifestazione di venerdì sera, ancora una volta, è stata organizzata dal celebre coro Città di Macomer, diretto da Enrico Pilo, che ha riproposto i classici canti della tradizione natalizia in Sardegna, spaziando anche nei canti classici che hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente. «Il coro Gospel - dice la direttrice, Simona Sechi - è composto da sole donne, tra cui diverse professioniste, lavoratrici dipendenti, imprenditrici, ma anche casalinghe e giovani studentesse. Gente a cui piace cantare, stare insieme, divertirsi e far divertire». (f. o.)

