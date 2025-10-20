VaiOnline
Ruinas.
21 ottobre 2025 alle 00:24

Il coro “Ghentiana” incanta Biella 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il “Coro Ghentiana” di Ruinas è stato protagonista, lo scorso weekend, di una trasferta a Biella, come ospite d'onore nei festeggiamenti per i 40 anni della “Corale di Casapinta”. Tre giorni di musica, convegni e solidarietà, culminati nell'omaggio al Circolo dei sardi “Su Nuraghe”. Il sodalizio guidato da Giovanni Andrea Puddu è stato protagonista di una serie di eventi che ha idealmente unito tradizioni e voci di Sardegna, Trentino e Piemonte. Prima la partecipazione a un concerto benefico insieme ai padroni di casa della Corale di Casapinta e al coro del Circolo dei sardi di Biella; poi il convegno “Fra montagna e mare: il canto corale a confronto” e infine il Concerto del 40° anniversario e la messa nella Basilica di San Sebastiano a Biella con i canti in lingua sarda. «Torniamo a casa con il cuore colmo di gioia - dichiarano dal coro “Ghentiana” - Desideriamo ringraziare la Corale di Casapinta per l'organizzazione impeccabile e, soprattutto, per la straordinaria accoglienza». ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Finanziaria, nuovo appello a Giorgetti

Meloni: poche risorse, serve un accordo con lo Stato sulla vertenza entrate 
Roberto Murgia
Speculazione energetica

«Non si cancella l’identità dei luoghi»

Rivolta a Putifigari contro l’impianto che minaccia la Domus de janas 
Caterina Fiori
Ambiente

L’ape di Culuccia, regina dell’isola della biodiversità

Nuove scoperte dell’Osservatorio naturalistico nel paradiso comprato e salvato dalla famiglia Boglione 
Tania Careddu
Conti pubblici

Affitti brevi e banche, scontro sulla manovra

Maggioranza in fibrillazione per locazioni ed extra-profitti, si tratta sui tagli ai ministeri 
La tragedia

Assalto al bus dei tifosi, fermati tre ultras

Legati a movimenti di estrema destra, un altro è indagato per favoreggiamento 