Il coro “Ghentiana” incanta Biella 

Il “Coro Ghentiana” di Ruinas è stato protagonista, lo scorso weekend, di una trasferta a Biella, come ospite d'onore nei festeggiamenti per i 40 anni della “Corale di Casapinta”. Tre giorni di musica, convegni e solidarietà, culminati nell'omaggio al Circolo dei sardi “Su Nuraghe”. Il sodalizio guidato da Giovanni Andrea Puddu è stato protagonista di una serie di eventi che ha idealmente unito tradizioni e voci di Sardegna, Trentino e Piemonte. Prima la partecipazione a un concerto benefico insieme ai padroni di casa della Corale di Casapinta e al coro del Circolo dei sardi di Biella; poi il convegno “Fra montagna e mare: il canto corale a confronto” e infine il Concerto del 40° anniversario e la messa nella Basilica di San Sebastiano a Biella con i canti in lingua sarda. «Torniamo a casa con il cuore colmo di gioia - dichiarano dal coro “Ghentiana” - Desideriamo ringraziare la Corale di Casapinta per l'organizzazione impeccabile e, soprattutto, per la straordinaria accoglienza». ( g. pa. )

