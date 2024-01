Il Coro Fra Antonio Maria allieta i nonnini di Casa Letizia 

Le festività natalizie si sono concluse nella comunità integrata per anziani Casa Letizia a suon di musica. Il coro polifonico Fra Antonio Maria da Esterzili, si è esibito gratuitamente per i nonnini. Un giorno speciale per i residenti che si sono cimentati anche in un ballo sardo accompagnati alla tastiera dal maestro Massimo Atzori. Un concerto con canti natalizi in sardo e in italiano. L’idea di portare il coro nella Casa Letizia, gestita dalla cooperativa Aldia e diretta da Mauro Guerriero, è arrivata da Valentina Mura e Piera Carta dello staff esecutivo, con l’aiuto di una corista, Monia Angius. Al concerto è seguito un momento conviviale e la consegna ai coristi dei manufatti realizzati dagli anziani.

