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Abbasanta
09 ottobre 2026 alle 00:51

Il coro femminile Guilcier  conquista anche Nuoro  

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Prima importante affermazione per il coro femminile Guilcier Incantos, nato da pochi mesi ma già capace di distinguersi in un contesto di assoluto prestigio. Diretto dal soprano Nila Masala e composto da donne provenienti da Abbasanta, Ghilarza e Norbello, ha conquistato il terzo posto nella sezione femminile del concorso corale internazionale “Nuoro patria dei cori - a Manu Tenta”. Grande la soddisfazione della direttrice Mila Masala, che ha condiviso questo traguardo con le persone che seguono e sostengono il coro. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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