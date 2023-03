Il coro femminile canta per Sant’Agostino 

Il coro polifonico femminile di Belvì “Stella Splendens” si è esibito nel palazzo civico di Cagliari venerdì 17 marzo, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Agostino, nella ricorrenza della traslazione delle spoglie da Cagliari a Pavia. «È stata un’esperienza molto bella - dice Elvia Poddie, presidente del coro - avendo Sant’Agostino come patrono del paese abbiamo vissuto l’esperienza in modo diverso». Si tratta di un coro di sette donne, a voci pari fondato nel 2010, che prende il nome dall’incipit di un brano contenuto nel Llibre Vermell de Montserrat (XIV secolo), Stella Splendens, e sin dalla sua nascita è diretto dal maestro Gigi Oliva. Un gruppo di poche donne affiatate e unite dalla grande passione per il canto che hanno avviato lo studio della musica corale e creato un punto di riferimento per la comunità di Belvì. Negli ultimi anni hanno cominciato delle collaborazioni e organizzato eventi con il conservatorio e l’università di Cagliari. L’anno scorso hanno organizzato a Belvì, grazie al contributo del Comune, l’evento “BelFest”. Donne piene di spirito e con tanta curiosità, legate alla tradizione e con un occhio sempre attento al divertimento, promotrici anche di serate di intrattenimento sociale.

