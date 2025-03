Il Coro diretto da Giovanni Andreoli e i solisti del Lirico al Carmen Melis 

Oggi e sabato alle 19 al Teatro Carmen Melis è in programma il secondo appuntamento della nuova rassegna musicale “Primavera in musica 2025”, ideata e realizzata dal Teatro Lirico di Cagliari, che prevede l’esibizione del Coro femminile diretto dal suo maestro Giovanni Andreoli. In qualità di solisti si esibiscono: Andrea Piras (contrabbasso), Filippo Gianfriddo (batteria), Riccardo Pinna (pianoforte).

Il programma musicale propone l’esecuzione di una locandina tanto accattivante quanto insolita con le Litanies à la Vierge Noire, prima composizione sacra di Francis Poulenc, la Nidaros Jazz Mass di Bob Chilcott, accattivanti sonorità jazz con tematica religiosa e 4 spiritual della tradizione afro-americana tra i più eseguiti nei teatri internazionali.

La rassegna è rivolta al pubblico di abbonati, ma anche a quello delle famiglie e dei giovani da sempre molto presente. Prezzi biglietti: 10 euro (intero), 5 (ridotto abbonati, disabili e under 35). Sono anche previsti 4 spettacoli per 3 diversi istituti scolastici di Cagliari così articolati: venerdì alle 11 alla scuola elementare I Pini; lunedì 10 alle 10 e martedì 11 alle 10 al liceo classico-scientifico Euclide; mercoledì 12 alle 10 alla scuola media Ugo Foscolo. Per informazioni e prenotazioni: Servizio promozione culturale, telefono 0704082326.

