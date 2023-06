Il coro dei bimbi nel Vajont 

Da Selargius a Longarone per aprire le celebrazioni in memoria del disastro del 1963 della diga del Vajont. Il 3 giugno, i bimbi del Piccolo Coro Non Siamo Angeli di Selargius, accompagnati dal direttore Luca Arras, hanno partecipato alla manifestazione musicale “Corinfesta", organizzata dal Coro Arcobaleno di Limana al palasport di Longarone. Insieme a centinaia di bambini provenienti da 29 cori di tutta Italia - della Galassia dell'Antoniano di Bologna - hanno cantato e celebrato la resilienza.

