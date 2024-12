Il coreano innamorato dei sardi 

Crescere senza radici, e trovare un ancora di salvezza sul tatami di una palestra. È successo a Sung Gyun David Cho, 50 anni, nato a Seul e da tempo in Italia, che ha portato l’aikido a Sestu. Da poco ha infatti iniziato a insegnare qui, nella palestra Energy Club, in via dell’Artigianato. Un percorso di successi, dopo aver fondato un’altra palestra a Sinnai, ottenuto un dottorato in Storia e superato tante sfide. Ma non è sempre stato così.

«Sono arrivato a Roma da bambino, seguendo i miei genitori. All’inizio non è stato facile. Sono cresciuto in un’Italia bellissima, la gente era curiosa sul mio essere coreano. Anche se non ho mai subito vero bullismo, mi sentivo straniero, quello diverso. Io volevo essere come gli altri, e al tempo stesso distinguermi. Credo capiti a molti emigrati, così ho cercato una via per ritornare alle mie origini, e come per molti altri, l’ho trovata in una palestra».

Perché l’aikido? «Cercavo qualcosa che avesse il profumo dell’Oriente. È l’unica arte che non ha contaminazioni; è giapponese, ma io mi sento vicino alla cultura giapponese fin da bambino».

Una strada di meditazione oltre che di attività fisica: «In giapponese lo chiamano il budō, “via che conduce alla pace”; dico sempre ai miei allievi che questo è un percorso non solo per diventare più forti, ma per diventare persone migliori, voglio formare una comunità su valori come l’amicizia, il rispetto, la solidarietà». Idee imparate anche studiando alla Normale di Pisa: «Ho avuto come docenti Luciano Canfora, Carlo Ginzburg, Adriano Prosperi, e ho collaborato con la collana Medioevo, di Umberto Eco. Da loro ho imparato che lo storico aiuta a capire il presente».

Le lezioni di vita più importanti? «La rabbia va trasformata in energia positiva. Viviamo ogni giorno come se fosse l’ultimo, puntare a migliorare costantemente, apprezzando ogni attimo». Da anni ha trovato la sua casa in Sardegna: «Sono venuto per amore, sono rimasto perché qui nessuno è straniero. E col tempo a Sinnai ho creato una bella comunità, una grande famiglia. E spero accada anche qui a Sestu».

