Il cordoglio sui social: «Due persone speciali» 

Un cero acceso, posato sulle mani aperte, che sembrano quasi uscire dallo sfondo nero: è l’ultimo post pubblicato su Facebook da Claudio, uno dei due figli dei coniugi trovati senza vita nell’appartamento del Quartiere del Sole. Sotto è un lungo elenco di condoglianze e messaggi di vicinanza di chi questa famiglia dimezzata la conosceva, apprezzava e da giovedì si ritrova a piangerla cercando risposte agli interrogativi affidati anche ai social. «Ciao Claudio, cosa è successo? Da ciò che leggo papà e mamma sono venuti a mancare?», scrive un amico di Claudio. «Sì, ieri», conferma lui che alla domanda dopo («Cosa è successo?»), spiega: «Ancora non sappiamo». E poi è un continuo e incessante susseguirsi di incredulità, tristezza, condoglianze e parole di stima per quelli che definiscono «un grande uomo e una grande donna» e di conforto per quel figlio che risponde a tutti. Anche a chi cerca di capire quanto dopo tre giorni non ha chiarito l'autopsia ed è ancora avvolto nel mistero: «Ciao Claudio, come va? Avete capito come è potuto succedere?». Puntuale, ancora una volta, la sua risposta: «Purtroppo ancora non sappiamo nulla, ormai slitta a lunedì per avere risultati». E più giù, scorrendo nella pagina, sembra quasi una triste premonizione quel post pubblicato il 2 novembre: «Quando ce l’hai nel cuore una persona non la potrai toccare né vedere e nemmeno stringerla a te… Ma potrai sentirla accanto perché vive nella tua anima…».

