Serramanna e Samassi piangono la scomparsa di monsignor Bruno Pittau, fondatore nei primi anni Settanta della parrocchia intitolata a Sant’Ignazio da Laconi. Il sacerdote, uomo di forte personalità e carisma, è deceduto a Samassi, il paese dove era nato novant’anni fa, nella sua casa, in cui si era ritirato dopo l’addio al sacerdozio attivo. Le esequie sono previste per oggi alle 15 nella parrocchiale di Sant’Ignazio da lui fondata, incastonata nel quartiere di Campu Sa Lua.

«Don Bruno ha attraversato decenni di storia serramannese, con il suo carattere e la sua determinazione. Ha lasciato un'impronta che va ben oltre le mura della parrocchia che domani lo accompagnerà per l'ultimo viaggio». Così ricorda il sacerdote scomparso il sindaco di Serramanna, Gabriele Littera, che aggiunge: «A nome del Comune e dell'intera comunità di Serramanna, voglio esprimere il più sincero cordoglio ai familiari, alla comunità parrocchiale e a tutte le persone che gli hanno voluto bene».

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