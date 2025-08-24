Il cordoglio per l’anziano annegato 

Grande cordoglio all’indomani della tragedia del mare che è costata la vita a Vittorio Pilloni, il pensionato di 84 anni appassionato di pesca subacquea che sabato mattina è stato trovato morto sul fondale del mare di fronte a Capo Sant’Elia. L’anziano, vedovo da alcuni anni, era conosciuto dai frequentatori della spiaggia perché ogni mattina, a prescindere dalle condizioni meteorologiche, si immergeva con la tuta subacquea per dare la caccia soprattutto ai polpi nei tratti con basso fondale.

I soccorritori della pattuglia in gommone della Polizia locale, appena è stato dato l’allarme per il mancato rientro di Pilloni dalla battuta di pesca, lo hanno ritrovato adagiato sulla sabbia a una profondità di appena tre metri. A quel punto è intervenuto l’equipaggio della motovedetta CP320 della Guardia costiera, che ha recuperato il corpo, poi trasportato alla Capitaneria di Porto in via Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA