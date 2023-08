Il corallo di Alghero nello spazio con SpaceShipTwo 

C’era anche il corallo rosso di Alghero nel volo spaziale di Virgin Galactic del 29 giugno scorso. La navicella, decollata dal deserto del New Mexico ha raggiunto i confini dello spazio con a bordo un team di tre ricercatori italiani. Tra loro il tenente colonnello Angelo Landolfi, medico aerospaziale originario di Cagliari ma che ad Alghero è di casa, avendo sposato una algherese. Il prezioso gioiello in Corallium Rubrum a forma di “A”, realizzato da artigiani di Alghero, dalle profondità del mare è arrivato a 100 chilometri di altezza, per poi ritornare sulla terra. Ieri è stato consegnato dall’ufficiale Angelo Landolfi direttamente nelle mani del sindaco Mario Conoci e presto sarà esposto nel Museo del Corallo della città.

All’incontro, che si è svolto a Porta Terra, erano presenti anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, il tenente colonnello dell’Aeronautica militare Alessandro Magrini con il primo luogotenente Rino Gaias e Umberto Borlotti, ex direttore della Sogeaal, colui che ha avuto l’idea di far arrivare il corallo nello spazio. La navicella spaziale SpaceShipTwo era decollata lo scorso 29 giugno dallo Spaceport America della compagnia Virgin Galactic, nel deserto di Las Cruces in New Mexico. L’oro rosso di Alghero, dopo il volo suborbitale, verrà custodito nel Museo del Corallo di via XX Settembre.

