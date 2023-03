Il coraggioso ritorno di Giorgia che mescola talento ed esuberanza 

Seguire le logiche di mercato è quanto di più dannoso ci sia per chi fa arte. Giorgia, al secolo Giorgia Todrani, lo sa bene e torna con un disco intitolato “Blu” (Michroponica/Sony) che affonda le sue radici nel passato ma che suona attuale grazie alla sua poliedricità. Prodotto interamente da Big Fish, l’album è costituito da 9 tracce ben assemblate tra di loro: si apre con le atmosfere oniriche di “Meccaniche celesti”, si passa a “Normale” con un drop dubstep e un effetto distorto nella voce in fase di mixaggio che rende l’insieme ipnotico, poi è la volta di “Atacama” spiccatamente Chill e R&B, seguita dal brano sanremese “Parole dette male” in pieno stile Sottotono, si prosegue con un elogio alla speranza in “Senza confine” dal sound vagamente hip house, si va avanti con un inaspettato “Sì o no” che richiama i ritmi raggamuffin, poi con la malinconica ballata “Se”, non manca il tributo doveroso a Joe Cassano in “Ogni chance che hai” insieme a Gemitaiz per concludersi con una flautata “Tornerai” dove nella produzione c’è lo zampino del cagliaritano Andrea Piraz. In conclusione, un lavoro fresco e coraggiosamente esuberante: quella esuberanza che, come disse il poeta inglese William Blake, significa bellezza e di cui si ha un grande bisogno.

