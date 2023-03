Il coraggio di parlare forte e chiaro Praci: storie di città, rabbia, passione 

L’ambizione è ciò che permette di superare limiti e ostacoli. Francesco Contini in arte Praci è conscio di ciò e i suoi due Ep “Still Runnin…” e “Me vs the world” (Launcher Music) ne sono la dimostrazione. Due progetti complementari che testimoniano il talento di uno dei giovani più promettenti della scena rap nostrana; le sei tracce di “Still Runnin”, prodotte da un ottimo Enomoney, affiorano le loro radici nelle esperienze quotidiane con sfondo Cagliari da sempre fonte di ispirazione. La title track ne riassume il significato più intimo: «Praci è un leader non un re», uno dei versi del brano da cui emerge una personalità ben definita così come in “C’est la vie” e in “If U smilin” insieme a Sgribaz. Identità e desiderio di esprimere ciò che si ha dentro sono i due fulcri attorno a cui ruota “Me vs the world” contenente tre pezzi dal sound hardcore tra cui “Superman” e “21 22 freestyle” insieme a Low-Red, coprodotta da Enomoney e ilovethisbeat, caratterizzati da una metrica fluida e uno stile molleggiato. Menzione particolare per la traccia che dà il titolo a tutto: «Non è solo musica si parla di ben altro», scandisce Praci e il messaggio arriva forte e chiaro: l’arte va oltre il guadagno, è pathos, rabbia, emozioni di cui fare tesoro per lasciare il segno.

