Il coraggio di Fede, la cartolaia-scrittrice 

Da negoziante a scrittrice forse c’è un passo, quando vedi un piccolo mondo passare davanti alla tua vetrina. E così, Federica Simoni, 40 anni, titolare di una cartoleria nel centro di Sestu ha scritto un libro. “Il Coraggio delle decisioni”, pubblicato su Amazon.

«Ho pensato che la vita sia fatta di tanti scalini, che ciascuno può provare, con un po’ di coraggio, a superare». Il risultato è questo libro di nove racconti, ciascuno è la storia di chi vorrebbe cambiare il proprio destino, o provarci. «C’è la ragazza che fa le pulizie ma sogna un lavoro più importante, l’anziano che avrebbe voluto fare il musicista ma finora non ne ha avuto il coraggio. Vedo tante persone con potenzialità che però si rassegnano, vivono alla giornata come se avessero paura. Invece io credo che possiamo cambiare le nostre vite». Lei un po’ lo ha fatto: «Fin da ragazzina ho sempre sognato di scrivere un libro ma non sapevo bene su cosa, fino a quando mi è venuta l'idea di parlare della crescita personale. Ma non un manuale con tante regole, piuttosto è il risultato di sfide affrontate, attente osservazioni, ragionamenti». Federica ha aperto il suo negozio dieci anni fa. Un lavoro che ama, ma forse non le bastava: «Anche io volevo andare al di là della quotidianità, forse il coraggio per me è stato scrivere questo libro, e mi è venuto anche da momenti difficili ma anche importanti». Per il futuro sta preparando «un libro guida sul mondo del lavoro». “Il coraggio delle decisioni” diventerà un bestseller? «Vorrei arrivare al cuore di tanti».

