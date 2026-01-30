Il convitto di Sorgono riapre con i soldi della Comunità montana 

Il convitto della scuola agraria di Sorgono, chiuso dall’inizio dell’anno, riaprirà nei primi giorni di febbraio grazie a un intervento straordinario della Comunità montana Gennargentu Mandrolisai che ha approvato all’unanimità una delibera per garantire, se necessario, la copertura economica del servizio, sinora insufficiente per il basso numero di studenti. La decisione, assunta durante una riunione degli amministratori locali svoltasi simbolicamente nell’istituto scolastico, è frutto di una stretta collaborazione con il dirigente dell’istituto Luca Tedde, l’ufficio di Presidenza regionale, l’assessorato alla Pubblica Istruzione e gli uffici scolastici provinciale e regionale. Un intervento decisivo a sostegno della struttura, strategica per il diritto allo studio e per il mantenimento dell’offerta formativa nella zona, che anticipa quello della Regione, che ha già manifestato la volontà di sostenere il convitto ma che, a causa dei tempi legati all’approvazione della Finanziaria, non potrà intervenire nell’immediato.

«Sosteniamo convintamente il convitto della scuola agraria perché rappresenta un servizio essenziale e centrale nella strategia di contrasto allo spopolamento e nel mantenimento dei servizi educativi nella zona - dice Alessandro Corona, presidente dell’ente montano - importante sia per la scuola di oggi che per quella del futuro». (l. cad.)

