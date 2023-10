Il convincente esordio in giallo di Matteo Salis  

L’esordio nel mondo del romanzo giallo, di Oscar Matteo Salis, classe 1979 di Carbonia, è “La maschera del rancore”, edito BookaBook Narrativa: un progetto letterario nato dall’immaginazione dettagliata dell’autore.

La trama è ben costruita con tutti i tasselli del genere crime al posto giusto: il vicequestore di Cagliari Arianna Castelli, una squadra dedita alla risoluzione dei casi più efferati, il criminologo famoso Michele De Rossi, un team scientifico che si concentra sugli elementi più intricati e poi l'ambientazione, fascinosa per natura. La Sardegna fa da scenario al grande mistero della mano di numerosi omicidi. Le descrizioni sono precise e realistiche così che chi legge ha la sensazione di trovarsi proprio nei luoghi narrati. Abili agenti che nulla lasciano al caso ripercorrono con attenzione ogni spostamento e movimento del serial killer.

Ci si sposta dalla città del sole, ai luoghi della celebre Sartiglia sino alle campagne di Burcei. Arianna Castelli è abile, spinta da un radicato senso di giustizia e un profondo legame con le sue radici e i suoi amati nonni, purtroppo coinvolti nello stesso drammatico caso. Omicidi seriali in apparenza slegati eppure tutti inseriti in un piano criminale ben delineato proprio per colpire la protagonista. La vendetta, l’animo criminale o entrambe le motivazioni spingono l’assassino a una corsa contro il tempo e una sfida all'ultimo indizio per battere Arianna e il suo fiuto. Ecco che la fluida lettura cattura l’attenzione con un andamento di suspense incalzante sino alla comprensione di una soluzione finale, curiosa, che si incastra in modo perfetto nella storia. (Federica Abozzi)