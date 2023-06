Il convegno sull’inclusione 

Disabilità e inclusione al centro del convegno organizzato per domani - alle 10 - nella sala consiliare di piazza Cellarium dai Lions club di Selargius, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune. Fra gli interventi ci sarà quello della presidente dei Lions in città, Alessandra Cois, del sindaco Gigi Concu, insieme all’assessore alle Politiche sociali Sandro Porqueddu e alla responsabile del settore comunale e del coordinamento del Plus 21 Maria Laura Giancaspro.

