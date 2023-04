Il contropiede di Prighozin: «Putin rafforzi le posizioni e ponga fine all’invasione» 

Mosca. Yevgeny Prighozin, ancora una volta, spariglia le carte e lancia un sorprendente appello a Vladimir Putin: fermi l'invasione in Ucraina e consolidi le posizioni russe nei territori già occupati. Altrimenti c'è il rischio che il nemico prenda il sopravvento, sfruttando la stanchezza delle truppe di Mosca.

L'uscita dell'oligarca, in eterno contrasto con i vertici militari russi sulla gestione del conflitto, secondo gli analisti americani dell’Isw mira a creare le condizioni per sfruttare un eventuale fallimento dell'Armata. Guadagnando consensi in patria da capitalizzare sul piano politico. Il capo della Wagner, amico dello zar ma da tempo arroccato su posizioni considerate troppo oltranziste persino al Cremlino, in un articolo circolato su Telegram ha fatto il punto sui primi 14 mesi della guerra.

Alla luce delle persistenti difficoltà dei soldati russi, sostiene, «è necessario porre fine in modo decisivo all'operazione militare speciale». Anzi, «l'opzione ideale» è proprio «annunciarne la fine» e «informare tutti che sono stati raggiunti i risultati pianificati, e che in un certo senso abbiamo effettivamente raggiunto», ha scritto Prigozhin. Affermando che è stata «sradicata gran parte della popolazione maschile attiva dell'Ucraina» e che è stata conquistata «grande parte di territorio ucraino, creando un corridoio di terra verso la Crimea».

A suggellare questi successi contribuirebbe la presa di Bakhmut. Sarebbe «estremamente vantaggioso» perché «limiterebbe le manovre ucraine», ha spiegato il fondatore della Wagner, che guida con le sue milizie private la prima linea di questa battaglia, e che ora avrebbe preso il controllo di altri due quartieri della cittadina del Donbass, dove gli ucraini sembrano prossimi alla resa.

L'appello di Prigozhin a fermare l'invasione appare in netto contrasto con i piani che diversi analisti attribuiscono al Cremlino, ossia un conflitto ancora lungo. Il miliardario combattente sembra volersi accreditare come voce fuori dal coro. Da tempo si ritiene che nutra ambizioni politiche e miri a prendere il controllo di un partito, Russia Giusta, di ispirazione socialdemocratica, con l'obiettivo di tentare la scalata al vertici del Paese.