Il contro-bilancio dell’estate 

Conclusa la stagione turistica, tra i vicoli e le piazze del centro storico, rimane la voce di chi non vive il quartiere solo d’estate, ma lo abita tutto l’anno. Sono i circa 1600 residenti che amano il loro rione ma lo vedono ogni giorno più fragile, compromesso dai troppi ristoranti, pizzerie e case-vacanza. Il comitato Alguer Vella, guidato dal presidente Gavino Scala, ha raccolto in un documento inviato al sindaco Cacciotto, le richieste ufficiali all’Amministrazione comunale. Si chiede alla giunta di puntare i riflettori su occupazione incontrollata del suolo pubblico, rumori notturni insopportabili, difficoltà di viabilità persino per i mezzi di soccorso: sono solo alcuni dei problemi quotidiani che i cittadini denunciano da anni.

Le proposte

Servirebbe un piano di riordino del nucleo antico, il quartiere a più alta concentrazione di turisti e di attività commerciali. Regolamento Ztl, telecamere, effetti del traffico pesante sulle strade interne del centro storico; scarico merci e aree adibite alla sosta; parcheggi riservati ai cittadini residenti e controlli sugli accessi. A questi si aggiunge la questione dei rifiuti: gli ecobox concessi a bar e ristoranti si sono trasformati in vere e proprie discariche a cielo aperto, con un degrado intollerabile a ridosso della torre di Porta Terra. Per questo il comitato propone alternative concrete, come l’utilizzo degli immobili comunali in disuso di piazza Pino Piras per stivare i bidoni, restituendo decoro e dignità al cuore antico. «Non siamo contro il turismo – affermano i residenti – ma senza equilibrio il quartiere rischia di perdere la sua identità e di trasformarsi in un parco giochi a cielo aperto. Servono regole certe e soluzioni immediate». Con l’autunno alle porte, insomma, il centro storico chiede respiro. I problemi esistono sia in estate sia in inverno, in quanto gli arredi degli esercizi pubblici spesso vengono abbandonati in strada nonostante i locali siano chiusi.

La malamovida

Non ultimo il problema della malamovida. Chioschi bar che lavorano come discoteche all’aperto, karaoke molesto e gara di decibel tra ristoranti. I residenti hanno minacciato di rivolgersi all’autorità giudiziaria per tutelare i loro diritti, prima di tutto quello al sacrosanto riposo notturno. Il comitato ha già chiesto chiarimenti e documentazione in merito alle autorizzazioni rilasciate dal Comune per eventi musicali nel centro storico, compresi i dati relativi alla verifica del rispetto dei limiti acustici. La speranza è che, per la prossima estate, alcune criticità vengano affrontate e risolte.

