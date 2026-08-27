Il contributo non c’è, Pro Loco in rivolta 

È scontro aperto tra il Comune e la Pro Loco. Il motivo? La mancata liquidazione dei contributi ordinari del 2025 (circa diecimila euro), che non ha consentito all’associazione di promozione turistica di organizzare un ricco calendario di iniziative per l’Estate sangavinese e il Carnevale di luglio.

L’associazione

La situazione ha bloccato buona parte della programmazione della Pro Loco, afferma la presidente Antonella Caboni: «Ben prima dell’estate abbiamo chiesto al Municipio una programmazione condivisa, compreso il Carnevale estivo: organizzare le rassegne richiede tempo, pianificazione, autorizzazioni, spese e il lavoro di tante persone che s’impegnano gratuitamente per la comunità. Nonostante i ripetuti solleciti, non si è mai arrivati a un vero percorso di programmazione. Il Comune ha invece prospettato la possibilità di erogare un anticipo del 50 per cento del contributo per il 2026: una proposta insolita e difficile da comprendere, soprattutto considerando che il contributo del 2025 non è ancora stato liquidato. Crediamo sia legittimo chiedersi come possa essere ipotizzato un anticipo su un contributo futuro quando quello già maturato non è stato corrisposto».

Casse vuote

Così la Pro Loco non ha i soldi per il cartellone estivo e ha potuto organizzare solo la Festa dell’emigrato: «Fino a due anni fa», precisa il direttivo, «il contributo ordinario era liquidato entro marzo-aprile, in tempo per organizzare il calendario dell'Estate sangavinese. Ci sembra irragionevole chiedere ulteriori somme oppure organizzare le iniziative senza la certezza di poter onorare i debiti».

La replica

Ma il sindaco Stefano Altea si dice aperto al dialogo: «Sappiamo dei ritardi per iel contributo ordinario 2025 alle associazioni. Nel procedimento gli uffici hanno rilevato alcune criticità nei rendiconti che, nonostante le richieste di integrazione, impediscono di liquidare. Sono aspetti di carattere tecnico-amministrativo, non politico. Il Comune è aperto al confronto nell’interesse della comunità, che richiede collaborazione tra chi amministra e le associazioni che si spendono per rendere vivo il paese. Chiediamo che si evitino di confondere piani diversi: da una parte le decisioni e gli indirizzi di natura politica, dall’altra gli aspetti contabili e amministrativi che competono agli uffici, e che devono necessariamente seguire regole e procedure».

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