SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
San Gavino.
28 agosto 2026 alle 00:33

Il contributo non c’è, Pro Loco in rivolta 

Ritardi nell’erogazione di diecimila euro, salta la programmazione estiva 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È scontro aperto tra il Comune e la Pro Loco. Il motivo? La mancata liquidazione dei contributi ordinari del 2025 (circa diecimila euro), che non ha consentito all’associazione di promozione turistica di organizzare un ricco calendario di iniziative per l’Estate sangavinese e il Carnevale di luglio.

L’associazione

La situazione ha bloccato buona parte della programmazione della Pro Loco, afferma la presidente Antonella Caboni: «Ben prima dell’estate abbiamo chiesto al Municipio una programmazione condivisa, compreso il Carnevale estivo: organizzare le rassegne richiede tempo, pianificazione, autorizzazioni, spese e il lavoro di tante persone che s’impegnano gratuitamente per la comunità. Nonostante i ripetuti solleciti, non si è mai arrivati a un vero percorso di programmazione. Il Comune ha invece prospettato la possibilità di erogare un anticipo del 50 per cento del contributo per il 2026: una proposta insolita e difficile da comprendere, soprattutto considerando che il contributo del 2025 non è ancora stato liquidato. Crediamo sia legittimo chiedersi come possa essere ipotizzato un anticipo su un contributo futuro quando quello già maturato non è stato corrisposto».

Casse vuote

Così la Pro Loco non ha i soldi per il cartellone estivo e ha potuto organizzare solo la Festa dell’emigrato: «Fino a due anni fa», precisa il direttivo, «il contributo ordinario era liquidato entro marzo-aprile, in tempo per organizzare il calendario dell'Estate sangavinese. Ci sembra irragionevole chiedere ulteriori somme oppure organizzare le iniziative senza la certezza di poter onorare i debiti».

La replica

Ma il sindaco Stefano Altea si dice aperto al dialogo: «Sappiamo dei ritardi per iel contributo ordinario 2025 alle associazioni. Nel procedimento gli uffici hanno rilevato alcune criticità nei rendiconti che, nonostante le richieste di integrazione, impediscono di liquidare. Sono aspetti di carattere tecnico-amministrativo, non politico. Il Comune è aperto al confronto nell’interesse della comunità, che richiede collaborazione tra chi amministra e le associazioni che si spendono per rendere vivo il paese. Chiediamo che si evitino di confondere piani diversi: da una parte le decisioni e gli indirizzi di natura politica, dall’altra gli aspetti contabili e amministrativi che competono agli uffici, e che devono necessariamente seguire regole e procedure».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Clima rovente.

Ad Alghero chiudono le grotte

Caterina Fiori
L’indagine

Rottami di un caccia caduto 50 anni fa

Il pilota planò a motori spenti sino al mare evitando di schiantarsi su Sarroch 
Francesco Pinna
Il dolore

«È un guerriero» Domenico vive nel cuore di mamma

A La Caletta la madre del piccolo morto per un trapianto sbagliato 
Gianfranco Locci
Il caso

Ranucci in bilico, redazione divisa

La Rai lima la proposta di ricollocamento. Un interno alla guida di Report 
L’inchiesta

Morta impiccata, un amico indagato per omicidio

«La notte prima di uccidersi Noemi mi mostrò una corda ma non le credetti» 