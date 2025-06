Il contributo dei privati è più alto in via Quirra che a San Benedetto 

«È una questione di equità: quando si prende in concessione un bene pubblico, bisogna pagare il giusto prezzo alla collettività», dicono da destra. «I canoni non cambiano», fa sapere la maggioranza. Sui mercati civici è scattata l’operazione risparmio, con l'accordo tra schieramenti per tagliare almeno in parte i 2,8 milioni di costi annuali, ma sulle tariffe da chiedere agli operatori manca la convergenza.

Per legge, sui servizi a chiamata come i box in concessione ai privati esiste una soglia di contribuzione, fissata al 36%. Al momento, la quota maggiore la versano in via Quirra, col 40,72%. A San Benedetto si scende al 38,20%, a Is Bingias al 24,88%, Santa Chiara e Sant’Elia sono rispettivamente al 14,19% e al 7,13%. Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI, osserva: «In corso di concessione nessun canone può essere ritoccato. Ma con questi numeri in futuro dobbiamo aprire il confronto, non fosse altro che un Comune ha il dovere di tutelare tutte le attività produttive, sia le pubbliche che le private, facendo attenzione a non creare distorsioni nel mercato e spendendo al meglio le risorse dei cittadini». Il progressista Alessandro Cao chiude a ogni ipotesi: «Non ci saranno aumenti. Con i tre nuovi operatori contiamo di portare sopra il 36% anche la contribuzione privata a Is Bingias». ( al. car. )

