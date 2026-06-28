VaiOnline
La nuova stagione.
29 giugno 2026 alle 00:31

Il conto alla rovescia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ultimi giorni di vacanza per i giocatori del Cagliari. La settimana prossima è in programma il pre raduno al Crai Sport Center di Assemini in vista della preparazione che si svolgerà poi a Ponte di Legno. Di fatto, è il via alla nuova stagione che, ufficialmente, comincerà il 14 agosto con il primo turno di Coppa Italia, in programma alla Unipol Domus contro la vincente tra Arezzo e Union Brescia. Otto giorni dopo, il debutto in campionato col Parma al Tardini.

Il Cagliari non ha ancora ufficializzato la data del pre raduno, sarà presumibilmente a metà della settimana prossima. I primi giorni saranno riservati a visite mediche e test, a partire dal 15 inizierà poi il lavoro sul campo. La breve tappa isolana si chiuderà il 19 con un test con la Primavera di Gallego. Quindi due giorni di riposo e il 22 la partenza per l’Alta Val Camonica dove la comitiva rossoblù si tratterrà nove giorni. Sul campo comunale di Temù sono in programma due amichevoli: una già il 23 con la Sampdoria, l’altra il 28 con il Modena, entrambe alle 17. In Germania contro l’Union Berlino il 2 agosto alle 14, infine, l’ultimo collaudo prima del rientro in Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Pale eoliche, da Ittiri un no chiaro e forte

Manifestazione a Monte Unturzu dove sta sorgendo un parco con torri di 200 metri 
l Fiori, Floris
Ma gli interventi per il Tyrrhenian Link proseguiranno per un mese su tutte le altre strade

Ancora caos sulla litoranea Lavori Terna: venerdì lo stop

Domenica di code sulla provinciale tra Quartu e Villasimius La denuncia: forature lungo la 554 Var cosparsa di chiodi 
Giorgia Daga
I contratti scadono domani e per legge non possono essere rinnovati. Il M5S: «Al lavoro per un nuovo modello»

Fuori i gettonisti, scatta l’allarme rosso nei pronto soccorso

Situazioni esplosive in Gallura e a Oristano Cgil e centrodestra: Giunta senza soluzioni 
Roberto Murgia
Sorgono.

«Impossibile coprire i turni»

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Addio a Palla, pitbull dolce e amata, simbolo di rinascita

Monica Pais e Paolo Briguglio la salvarono dieci anni fa 
Valeria Pinna
Lega

Salvini promette: «Vannacci? Non mi frega più»

Il generale: gli ho portato voti Meloni? Se vuole mi telefoni 
Meteo

Caldo record, estate da incubo

Europa nella morsa dell’Anticiclone, l’Oms: 1.300 vittime in una settimana 