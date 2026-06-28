Il conto alla rovescia 

Ultimi giorni di vacanza per i giocatori del Cagliari. La settimana prossima è in programma il pre raduno al Crai Sport Center di Assemini in vista della preparazione che si svolgerà poi a Ponte di Legno. Di fatto, è il via alla nuova stagione che, ufficialmente, comincerà il 14 agosto con il primo turno di Coppa Italia, in programma alla Unipol Domus contro la vincente tra Arezzo e Union Brescia. Otto giorni dopo, il debutto in campionato col Parma al Tardini.

Il Cagliari non ha ancora ufficializzato la data del pre raduno, sarà presumibilmente a metà della settimana prossima. I primi giorni saranno riservati a visite mediche e test, a partire dal 15 inizierà poi il lavoro sul campo. La breve tappa isolana si chiuderà il 19 con un test con la Primavera di Gallego. Quindi due giorni di riposo e il 22 la partenza per l’Alta Val Camonica dove la comitiva rossoblù si tratterrà nove giorni. Sul campo comunale di Temù sono in programma due amichevoli: una già il 23 con la Sampdoria, l’altra il 28 con il Modena, entrambe alle 17. In Germania contro l’Union Berlino il 2 agosto alle 14, infine, l’ultimo collaudo prima del rientro in Sardegna.

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