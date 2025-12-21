VaiOnline
Boxe.
22 dicembre 2025 alle 00:26

Il Continental è di Cappai 

Il piuma batte il belga Strynckx: «Sono felicisssimo» 

Domenica 21 dicembre, palasport di Monserrato (Cagliari). Ore 22,20: titolo Continental Ibo dei pesi piuma. Patrick Cappai contro Leonard Strynckx. In altre parole: una lezione di pugilato. A salire in cattedra è lui, Patrick Cappai che si dimostra irremovibile rispetto al pronostico della vigilia, vince ai punti e riscatta la sconfitta dello scorso maggio (contro lo spagnolo Rodriguez). Irremovibile, sì, contro un avversario che ha fibra e carattere, che lotta fino all’ultima ripresa per cercare di infilare il colpo pesante. Ma il pugile di Quartu Sant’Elena, allenato da papà Fabrizio, dimostra sangue freddo, capacità di soffrire, acume nel leggere il match, abilità di gestirlo fisicamente e tecnicamente. «Sono felicissimo», dice Cappai. «La sconfitta di maggio», contro lo spagnolo Rodriguez, l’unica da quando combatte tra i professionisti, «è stata una lezione che è servita per fare meglio. Sono partito forte, poi nelle ultime riprese ho cercato di gestire per evitare di subire il suo ritorno. Chiudiamo il 2025 con questo successo, l’obiettivo è cominciare il 2026 ancora meglio».

Il match

L’incontro è a tratti spettacolare e duro perché il belga ha carattere ed energie. Cappai lo sa e prova a far valere la maggior velocità e tecnica sulla distanza ravvicinata. Il belga, spesso, abbassa la guardia, e gli va male perché Cappai dalla quarta ripresa comincia uno show pugilistico fatto di colpi rapidissimi e precisi che vanno sempre a segno. Alla quinta il quartese prende fiducia e alza il volume dei colpi, centra più volte il volto del suo avversario facendolo sanguinare allo zigomo destro. Il match, in pratica, finisce qui, perché nelle ultime due Cappai si limita a controllare.

Anche Lai

Cappai-Strynckx è il clou di una serata organizzata dalla Opi Since 82 e dal Team Boxe Cappai al Papalsport di Monserrato. Un programma di livello che non delude le attese (con alcuni incontri tra dilettanti Elite) a cominciare dal match di Stefano Lai: il welter cagliaritano, allenato da Paolo Carta (Ap Sardegna) supera ai punti l’argentino Sergio Escobar, conquista l’ottava vittoria (su nove) da quando combatte tra i professionisti, e ora guarda con fiducia al 2026 in attesa di un un titolo.

