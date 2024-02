Il Consorzio va alla guerra 

Franco Ammendola ritorna e va all’attacco. Il presidente del Consorzio industriale impugna al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che, lo scorso dicembre, ha accolto il ricorso della Regione annullando i provvedimenti di esproprio delle aree ex Cartiera e poi annuncia il conferimento di tre incarichi legali per altrettanti contenziosi nei confronti del Comune di Tortolì, a suo dire, debitore per 6,1 milioni di euro. Ammendola, di nuovo al timone dell’ente dopo 47 giorni di custodia cautelare per la bufera giudiziaria in cui è rimasto coinvolto, ha convocato per martedì prossimo un Cda con 27 punti all’ordine del giorno. L’imprenditore ricorre su tutta la linea e reitera la sua volontà di attivare la procedura di acquisizione del compendio su cui si sviluppava l’industria della carta.

Il rilancio

Il 19 dicembre il Tar ha sentenziato che il Consorzio industriale non avesse potere espropriativo sulle aree ex Cartiera. Per il Tribunale i provvedimenti emessi lo scorso giugno da Ammendola erano un «eccesso di potere» e, sempre per il collegio giudicante, il Consorzio ha «disatteso gli impegni assunti con l’accordo di programma che pur prevedendo la messa in disponibilità al Consorzio delle aree ex Cartiera aveva disposto che le stesse andassero in capo al Comune di Tortolì». In sostanza il Consorzio ha tentato la via dell’esproprio per acquisire le aree, ascritte al patrimonio dell’assessorato degli Enti locali, e destinarle ai nuovi insediamenti produttivi. Tutto finito? Neanche per idea. Ora Ammendola rilancia e al cda di martedì proporrà l’attivazione di una nuova procedura di acquisizione degli stessi terreni. Contro quella sentenza è pronto il ricorso al Consiglio di Stato, ultima spiaggia per ribaltare il verdetto.

Lite in vista

Tra Consorzio e Comune è fuoco incrociato. Nei giorni scorsi il Comune ha conferito un incarico legale per resistere alla sentenza di condanna di primo grado (oltre all’esecuzione forzata del recupero crediti) con cui il Tribunale di Lanusei ha condannato il Comune al pagamento di 836 mila euro, come quota di partecipazione alle perdite ascritte al bilancio 2012 e 2013. A sua volta il Consorzio si affida a un avvocato in vista del contenzioso in Corte d’appello. In più Ammendola bussa a denari per le quote relative ai bilanci (passivi) dal 2016 al 2020.

