Il consorzio turistico punta ai turisti francesi 

Promuovere il territorio e le sue enormi potenzialità per attrarre i turisti e proseguire in quel percorso di crescita che negli ultimi anni ha fatto registrare un trend in continuo aumento.

Così per la quarta volta il Consorzio turistico per l’Iglesiente, partecipa ad una delle fiere fra le più importanti d'Europa e nella giornata di oggi conclude una quattro giorni iniziata lo scorso venerdì in terra francese, precisamente a Lione, nel “Salon du Randonneur”.

Quello del Consorzio è stato l’unico stand per la Sardegna, tra i pochi in Italia ad essere presente nella fiera Outdoor più importante della Francia.

«Abbiamo rappresentato i nostri soci, ovvero il Comune di Iglesias, il Cammino minerario di Santa Barbara, il Parco geominerario e il territorio del Sud Ovest con i suoi siti minerari, culturali e naturalistici. - spiega il presidente del Consorzio Attilio Casti - Il nostro territorio con i suoi percorsi, la sua natura, la possibilità di vivere avventure per tutti i mesi dell’anno, si presta tantissimo al pubblico francese che, grazie ai numerosi collegamenti navali e aerei, è tra i più presenti nella nostra zona. Dalle edizioni precedenti a oggi abbiamo avuto un riscontro positivo dopo la nostra esperienza in questa fiera ed in questi giorni il nostro stand è stato letteralmente preso d’assalto dai visitatori».

