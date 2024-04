Il Consorzio turistico diventa grande 

Un nuovo direttivo, l’ingresso entro maggio delle categorie dei ristoratori, dei commercianti e degli operatori dell’area marina protetta e un presidente (Sergio Ghiani) riconfermato all’unanimità. È la nuova versione del consorzio turistico di Villasimius, formato sino ad oggi quasi solo dalle grandi strutture alberghiere. Adesso invece - grazie anche ad un accordo di collaborazione siglato con il Comune lo scorso mese - rappresenta il tessuto economico di gran parte del paese: dentro, appunto, piccoli alberghi, b&b, ristoranti, negozi, chioschi, centri di escursione.

La collaborazione

«Questo cambiamento rappresenta una svolta - spiega Ghiani, felice per la riconferma all’unanimità - cioè il paese può davvero iniziare a muoversi in maniera coordinata. Se ad esempio un hotel non ha i campi da tennis può indirizzare i suoi clienti da un collega e così può fare il collega se magari nel suo hotel non c’è la spa». Una collaborazione «che ci consentirà - aggiunge Ghiani - di offrire dei servizi ai turisti tutto l’anno, pianificando ad esempio le aperture a turno delle varie categorie». Quaranta, per ora, i soci del Consorzio «ma - dice ancora Ghiani - le porte sono aperte a tutti e contiamo di crescere ogni anno di più». In ogni caso «è gratificante vedere una intera comunità che si sta mobilitando. Presto vedremo i frutti, per il momento lasciatemi dire che da un punto di vista morale è una prima grande vittoria».

Il Comune

Fondamentale il ruolo dell’amministrazione comunale. «Abbiamo lavorato molto - sottolinea Michele Cireddu, consigliere con delega al Turismo - per ampliare il Consorzio. Stiamo riuscendo ad unire il tessuto economico e quello sociale, anche i semplici cittadini infatti sono coinvolti». L’accordo tra Consorzio e Comune coinvolge direttamente la società in house «che ringrazio - conclude Cireddu - tutti assieme, fra le altre cose, parteciperemo alle fiere internazionali del turismo».

Il nuovo direttivo

Sono entrati a far parte del nuovo direttivo, assieme a Fosco Valerio, Gianni Guastelli e Valerio Ottolini, anche Nicola Serra, Alessandra Vargiolu, Elisa Cuccu, Luca Cimò e Vittorio De Pau, quest’ultimo con la carica di vicepresidente. Come manager - visto anche l’ottimo lavoro svolto nell’ultimo anno - è stato confermato Gianni Giagoni. Entro il prossimo mese saranno eletti i rappresentanti delle altre categorie. Per il sindaco Gianluca Dessì «tutto questo è un grande passo in avanti, stiamo davvero facendo di Villasimius un paese migliore».

