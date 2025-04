Il Consorzio stana i morosi dell’irrigazione 

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale proroga i termini per la presentazione delle domande di Irrigazione per l’anno in corso fino al 30 aprile 2025. La decisione mira a offrire più tempo agli utenti per regolarizzare la propria posizione in vista della stagione irrigua. A chi non avrà ottemperato, verrà interrotta la fornitura d’acqua senza ulteriori avvisi.Il modulo da compilare, è disponibile sul sito ufficiale del Consorzio all’indirizzo: www.cbsc.it, nella sezione modulistica dell’area servizi agli utenti. Il modulo deve essere compilato da tutti gli interessati all’utilizzo dell’acqua consortile, sia per usi irrigui che per usi aziendali (come abbeveraggio e pulizia locali), o per entrambi.

Il Consorzio ricorda che la mancata presentazione della domanda comporta il divieto assoluto di utilizzo dell’acqua proveniente dalle reti consortili. Inoltre, l’accoglimento della domanda è subordinato alla reale disponibilità della risorsa idrica, come previsto dal vigente Regolamento. Le istanze possono essere presentate a mano, presso le sedi del Consorzio, per posta ordinaria o via email all’indirizzo protocollo@pec.cbsc.it che è valido anche per la posta certificata. Per eventuali chiarimenti o supporto nella compilazione del modulo, è possibile rivolgersi direttamente alle sedi dell’ente idrico consortile.

