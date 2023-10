Il Consorzio sotto la lente dell’Anac 

Presidente del Consorzio industriale di Villacidro e capo progettista di un impianto fotovoltaico della società Nextpower Development Italia che – in parte – ricade proprio sulla stessa area industriale. Del duplice ruolo svolto dall’ingegnere cagliaritano Gianni Massa si occuperà l’Autorità nazionale anti-corruzione chiamata a verificare se ci siano eventuali incompatibilità.

Lo scenario

A porre la questione – con un’interrogazione consiliare protocollata il 31 luglio scorso – sono stati i consiglieri del gruppo di minoranza di Villacidro Assemblea Permanente, Antonio Muscas e Giancarlo Carboni. Ma ora a rimettersi al giudizio dell’Anac è anche la segretaria generale del Municipio e responsabile dell’anticorruzione, Maria Efisia Contini, che nella risposta a Muscas e Carboni scrive: «In data 12 dicembre 2022 il sindaco di Villacidro ha individuato nella persona di Gianni Massa il rappresentante in seno all’assemblea generale del Consorzio previa dichiarazione di insussistenza di cause ostative. In quella sede la compatibilità del signor Massa rispetto alla nomina di componente dell’assemblea è stata verificata sulla base del curriculum presentato. È solo in un momento successivo che l’assemblea generale ha provveduto alla elezione del presidente Gianni Massa che, a quel punto, ha rivestito uno specifico incarico di vertice logisticamente più esposto a eventuali cause di incompatibilità».

I destinatari

La segretaria comunale, dunque, conclude: «Vista la complessità della materia e delle implicazioni da valutare in tutta la loro estensione, in pieno spirito di collaborazione, la scrivente si rimette al parere dell’Anac che gli interroganti dichiarano di aver adito». Contini è stata l’unica a fornire una risposta benché il documento firmato da Muscas e Carboni sia stato indirizzato, com’è ovvio, anche al sindaco Federico Sollai, all’assessora comunale alle partecipate, Loredana Porcu e, per conoscenza, al presidente del Consorzio Massa, al direttore del Consorzio Simone Rivano e al responsabile dell’anti-corruzione del Consorzio. Muscas e Carboni pongono la questione di un’eventuale incompatibilità poiché «l’impianto della Nextpower ricade in parte in area industriale e la firma più recente di Massa sul progetto risale al 26 ottobre, ovvero 46 giorni prima che avvenisse la sua nomina a presidente». Non solo, nel documento si chiede conto anche degli emolumenti del presidente del Consorzio, della diffida inviata (e poi ritirata) dalla Provincia Sud Sardegna al Consorzio per la presunta mancata stipula delle assicurazioni necessarie a gestire il trattamento dei rifiuti, della riacquisizione degli impianti gestiti dalla Villaservice e dello stato dei moduli della discarica. Quesiti rimasti finora senza risposta. Nel frattempo Muscas aspetta il pronunciamento dell’Anac: «È vergognoso che non siano stati fatti trascorrere tutti questi mesi e che la verifica sia stata sollecitata da noi e non dall’amministrazione comunale».

La replica

Sulla presunta incompatibilità Gianni Massa non dichiara alcunché, mentre vuole replicare alle parole di Francesco Salaris, commissario liquidatore della Villaservice. La materia del contendere è sempre la stessa: da anni è in corso una battaglia legale tra Consorzio e Villaservice, il primo proprietario e il secondo gestore dell’impianto di trattamento dei rifiuti. Salaris alcuni giorni fa ha detto: «Sulle controversie giudiziarie abbiamo raggiunto un accordo come pure sui debiti di sei milioni di euro». Massa sul punto ribatte: «Non è stato raggiunto alcun accordo».

RIPRODUZIONE RISERVATA