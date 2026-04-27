Il Consorzio rimette a posto la condotta Torna l’acqua nelle campagne assetate 

È tornata l’acqua irrigua a dissetare i campi e gli animali. Alle 18.25 di ieri, il Consorzio di bonifica ha riattivato l’erogazione del servizio venti giorni dopo la rottura della condotta aerea sul Rio Mirenu.

Nelle ore precedenti, un’impresa di Cagliari aveva sigillato i giunti tra il nuovo tubo in ferro e la vecchia condotta in cemento armato. Sono seguiti alcuni test che hanno dato esito positivo, sancendo la fine dell’emergenza nelle campagne, nelle aziende zootecniche di Tortolì e Girasole, nella zona industriale di Baccasara ma anche nelle abitazioni della zona di Orrì e sono servite esclusivamente dall’acqua irrigua che poi, prima dell’utilizzo domestico, viene depurata tramite impianti privati.

«Ringraziamo le quattro imprese che si sono prodigate in queste settimane per risolvere la situazione, gli amministratori del Consorzio e gli utenti per la pazienza», ha detto il presidente dell’ente consortile, Beppe Giacobbe, che ha avviato dialoghi con la Regione per il finanziamento di una nuova condotta.

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