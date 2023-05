Il Consorzio punta sull’anfiteatro 

L’anfiteatro comunale “Parco Bussi” e le duemila poltroncine numerate e abbandonate da almeno 15 anni potrebbero rivivere grazie al Consorzio turistico di Villasimius. È il sogno degli imprenditori guidati da Sergio Ghiani, pronti a investire in quell’opera mastodontica inaugurata nel 2004 (che però, a parte i primi anni, non ha mai funzionato) sino a due milioni di euro. Per questo – a sorpresa – hanno presentato una proposta al commissario straordinario Remo Ortu. «Siamo interessati all’affidamento della gestione dell’anfiteatro comunale», sottolinea Ghiani in una lettera: «Un anfiteatro che presenta anche un forte decadimento strutturale dal momento che, non essendo utilizzato e presidiato, è soggetto a continui atti vandalici». E dunque «se non si dovesse intervenire in tempi celeri potrebbero esserci dei cedimenti che metterebbero a repentaglio anche l’incolumità pubblica».

Spettacoli per i turisti

La proposta, mette in evidenza Ghiani, per ora è poco più di un bel sogno: «Non sarà facile. Ci sarà una gara pubblica da vincere. Di certo – prosegue il presidente – faremo il possibile per far sì che l’anfiteatro resti in mano alle aziende di Villasimius creando posti di lavoro e servizi per i turisti». Il Parco Bussi, aggiunge, dovrebbe essere il luogo dove gli ospiti degli alberghi potrebbero ammirare degli spettacoli. Altri dettagli? Non ancora: «L’investimento è imponente e dunque la cautela è d’obbligo».

La delibera

Il commissario Remo Ortu ha accolto con entusiasmo la proposta: «Siamo ancora in una fase di ipotesi sui costi – spiega – si pensa a un investimento compreso tra 1,5 e 2 milioni da recuperare in 12 anni». La strada scelta da Ortu per l’affidamento è quella del partenariato pubblico-privato. «Si esprime parere positivo – è il testo della delibera appena approvata – in merito alla proposta del Consorzio per la presa in carico e gestione dell’anfiteatro del Parco Bussi vincolandolo all’interno del meccanismo di finanza di progetto». Ci sarà, insomma, una gara dove il Consorzio avrà diritto di prelazione. «Sarebbe una svolta per il paese – conclude Ortu, ai suoi ultimi giorni da commissario – anche perché questa struttura al momento è solo un peso. Il più bel regalo che posso fare a Villasimius da commissario è questo».