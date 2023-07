Il Consorzio Pontis  apre a tutti i pescatori 

Dopo la sua elezione aveva detto basta a guerre contro gli abusivi e ai furti nello stagno. E ora è al lavoro per mettere in pratica le sue promesse. Giuliano Cossu, presidente del Consorzio Pontis da circa dieci giorni, è al lavoro per accogliere chi da anni, soprattutto la notte, invade le acque della laguna cabrarese prelevando chili e chili di pesce. Creando grossi danni alle casse dei consorziati che gestiscono lo stagno. «Ho chiesto a tutte le cooperative, complessivamente undici - spiega Cossu - di stilare un elenco con i nomi dei pescatori che vorrebbero lavorare nello stagno. Il 12 luglio poi, nel corso di un incontro apposito, faremo il punto della situazione per procedere con le nuove assunzioni. Dovrebbero essere circa una ventina. Una cosa è certa: il lavoro c’è per tutti. Non voglio che nessuno possa dire che lo stagno è solo del Consorzio». Inoltre Cossu, subito dopo la nomina, ha immediatamente chiesto un incontro al presidente della Giunta regionale Christian Solinas: «Sono in attesa di essere ricevuto - spiega Giuliano Cossu - Ho chiesto un colloquio per fare il punto su due problematiche che bisogna risolvere quanto prima: la presenza dei cormorani che da ottobre a marzo invadono le acque creando danni enormi e la pulizia dell’intera laguna. La Regione, proprietaria dello stagno, deve essere dalla nostra parte, deve aiutarci a risolvere queste due problematiche urgenti».

