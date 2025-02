Il Consorzio industriale vuol gestire l’impianto di compostaggio  

L’impianto di compostaggio di Quirra resterà chiuso per (almeno) tre mesi. Il Consorzio industriale dell’Ogliastra si candida per rilavarlo in gestione. La manifestazione d’interesse è stata trasmessa alla Provincia di Nuoro, proprietaria del centro, che insiste nell’isola amministrativa di Osini, dove da qualche giorno è vietato conferire i rifiuti organici prodotti nei ventidue paesi del territorio.

L’umido è dunque destinato all’impianto di Olbia, con costi superiori del servizio che potrebbero ricadere sulle tasche dei cittadini.

«Considerato che per proseguire con le attività di rilancio del Consorzio - spiega il presidente dell’ente di Baccasara, Franco Ammendola - occorre ampliare la gamma di servizi, la gestione dell’impianto di Quirra, integrata con l’utilizzo dei fanghi prodotti dal depuratore consortile, creerebbe una linea di prodotti commerciali e di alta qualità e consentirebbe di incassare somme utili per l’attività del Consorzio stesso». L’attuale società di gestione dell’impianto di Quirra avrebbe fatto un passo indietro rispetto agli accordi contrattuali, di fatto causando la chiusura del centro. Ecco perché il Consorzio industriale ha avanzato la propria candidatura, ora al vaglio della Provincia.