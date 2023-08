Il Consorzio industriale congela un primo esproprio 

La decisione del Tar sul ricorso della Regione contro il Consorzio industriale è attesa per oggi. Sul tavolo dei giudici l’impugnazione del decreto adottato dal responsabile del servizio tecnico del Consorzio con cui è stato disposto l’esproprio dei 35 ettari delle aree ex Cartiera.

Dopo la camera di consiglio di ieri, a pochi giorni dalla sospensiva concessa dal presidente del Tribunale amministrativo Marco Lensi, è arrivata l’ora della verità. Da una parte la Regione, con il presidente Christian Solinas stizzito per la procedura avviata dall’ente trattandosi di immobili ascritti al patrimonio dell’assessorato degli Enti locali, dall’altra Franco Ammendola, da due anni capo del consiglio di amministrazione del Consorzio che ha promosso l’iniziativa di esproprio. Intanto il Consorzio ha congelato il provvedimento di esproprio dei 5 ettari di proprietà della New G, l’altro caso scottante che balla da fine giugno. La società, con sede legale a Roma e interessi produttivi nella zona industriale di Tortolì, ha richiesto il nulla osta all’insediamento e di sospensione dell’atto. «Richiesta - è la risposta via pec trasmessa da Ammendola, 72 anni - che verrà presentata alla discussione del Cda nella prossima seduta utile». In questo caso l’immissione in possesso era programmata per il 28 agosto (dopo la proroga iniziale alla data originaria del 2 agosto). «In attesa della decisione in merito - scrive Ammendola - il 28 agosto non si procederà all’immissione in possesso dell’immobile».