Il Consorzio industriale cerca soci nei Comuni vicini 

Il Consorzio industriale cerca nuovi soci. L’ente di Baccasara si guarda attorno per rimpolpare l’azionariato. La missione è aggiungere posti a tavola riservati a nuovi soci, in forza alla sua denominazione (Consorzio industriale provinciale dell’Ogliastra) che abbraccia tutto il territorio. «Abbiamo esaurito i terreni e dunque cerchiamo di coinvolgere anche gli altri Comuni».

Franco Ammendola, al secondo mandato da presidente del Consorzio, conferma la volontà di allargare la cerchia dei soci, che attualmente sono limitati alla Provincia di Nuoro e al Comune di Tortolì, azionisti al 50 per cento. Gli inviti ai Comuni sono stati inviati nei giorni scorsi e ora ciascun sindaco dovrà decidere se accettare la proposta di Ammendola, che guarda al modello organizzativo del Consorzio industriale di Cagliari costituito da Città Metropolitana di Cagliari e i Comuni di Cagliari, Assemini, Capoterra, Elmas, Sarroch, Sestu e Uta e gestisce l’area industriale di Cagliari che si articola su tre zone (Elmas, Macchiareddu e Sarroch). La volontà di intercettare nuovi soci è stata presa in considerazione anche in forza allo statuto consortile, che all’articolo 2 recita: «Possono far parte del Consorzio gli enti pubblici territoriali, pubblici, economici, che abbiano lo scopo istituzionale di favorire lo sviluppo economico e produttivo dei territori di propria pertinenza, gli istituti di credito e di promozione industriale, le associazioni imprenditoriali dell’industria, delle imprese o loro consorzi localizzate nella zona interessata dalle attività». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA