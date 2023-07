Il Consorzio espropria la ex Cartiera 

Il Consorzio industriale espropria le aree ex Cartiera di proprietà della Regione. L’ente amministrato da Franco Ammendola passa alle vie di fatto per acquisire il compendio di 35 ettari. Lo fa con una nota trasmessa alla Regione, il cui assessorato degli Enti locali detiene il patrimonio immobiliare in cui si sviluppava la fabbrica della carta, e al Comune di Tortolì. Il principio che anima l’iniziativa è la pubblica utilità e in più il provvedimento riveste carattere urgente. «Occorre procedere all’acquisizione d’urgenza per intervenire prima possibile, dato atto che le aree - recita il provvedimento - sono appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici e sono attualmente in totale abbandono e a uso discariche a cielo aperto che devono essere bonificate e tenuto conto delle numerose richieste di assegnazione di aree per insediamenti produttivi».

Verso la svolta

Un interesse mai celato che però adesso assume caratteri ufficiali con tanto di intimazione di rilascio degli immobili interessati dal provvedimento di occupazione d’urgenza, annunciata per il primo agosto prossimo. È il presidente Franco Ammendola, 72 anni, a illustrare la genesi dell’iniziativa, per certi versi clamorosa: «Stiamo adottando un provvedimento utile al Consorzio e alla Regione per dare forma a un passaggio già programmato. È necessario azzerare i tempi della burocrazia per dare risposte al territorio. Con l’arrivo dei leader della nautica, San Lorenzo e Ferretti, oltre all’indotto, nei prossimi mesi potremmo avere oltre 400 buste paga con conseguente sviluppo economico per la zona». Al Comune di Tortolì, nel 2012, la Regione aveva affidato gli interventi di caratterizzazione, bonifica e infrastrutturazione. Tre fasi che trovano copertura finanziaria con 4 milioni di euro erogati dalla stessa Regione. Nel 2018, il vicepresidente della Giunta Pigliaru, Raffaele Paci, autorizzò l’assessorato degli Enti Locali a cedere, a un prezzo simbolico al Comune di Tortolì, il compendio ex Cartiera, con vincolo di finalità pubblica, in modo che venisse reso disponibile al Consorzio.

Oltre i 35 ettari

Il Consorzio industriale prevede un’indennità provvisoria di 80 mila euro da versare alla Regione. Ma l’esproprio non si limita ai 35 ettari, perché l’ente consortile estende il provvedimento anche all’area di 5 ettari acquistata dalla New G, la società con sede legale a Roma ma di matrice sarda, per realizzare un deposito di gasolio nella zona dell’ex Cartiera. Progetto mai realizzato. In questo caso, il Consorzio annuncia l’occupazione d’urgenza per il 2 agosto con un indennizzo di 200 mila euro, ovvero lo stesso valore dell’immobile acquisito all’asta nel 2017 dalla società.