Il Consorzio di bonifica sistema la “strada” sul Flumendosa 

La “strada” lungo il letto del Flumendosa utilizzata negli ultimi mesi per raggiungere Villaputzu (e viceversa) questa mattina sarà sistemata dal Consorzio di bonifica. L’intervento è stato richiesto ancora una volta dal sindaco Sandro Porcu, «in attesa - ha sottolineato - dei lavori comunali che prevedono un intervento più importante grazie anche all’ausilio di diversi mezzi meccanici». Intervento, quest’ultimo, che necessita di alcuni pareri da parte degli enti competenti. Sono infatti in corso delle interlocuzioni con il Genio civile per gli ultimi dettagli del progetto che prevede, appunto, la realizzazione di un guado con dei blocchi in calcestruzzo.

Diversi gli aspetti ancora da chiarire: tra i tanti se potranno esserci dei guardrail oppure no (sul piatto ci sono anche quelli rimovibili), se potranno transitare i mezzi pesanti e i pullman e se - come sembra probabile - si transiterà a senso unico alternato (come avveniva anche sul ponte in ferro chiuso fra le polemiche lo scorso 8 dicembre). I lavori, se nei prossimi giorni arriveranno i pareri positivi, inizieranno ai primi di giugno per essere ultimati in meno di due settimane. Sino ad allora si continuerà a transitare sul letto del fiume più grande della Sardegna tra polvere e buche. (g. a.)

